Kütahya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü törenleri, Vali Ali Çelik’in katılımlarıyla yapılan çelenk sunumuyla başladı. Törende, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve Tugay bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.