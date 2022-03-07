Kütahya’da Covid-19 vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Kütahya’da vaka sayıları bir önceki hafta olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü.

Kütahya’da 12-18 Şubat tarihleri arasında 706.31 olan vaka sayısı, yeni haftada 578.25’e geriledi.(EFE-)