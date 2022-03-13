Kütahya’da Covid-19 vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat 2022-4 Mart 2022 arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kütahya’da vaka sayıları son iki haftada olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü. Kütahya’da 19-25 Şubat tarihleri arasında 578.25 olan vaka sayısı, yeni haftada 409.75’e geriledi.