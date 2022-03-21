Kütahya’da Covid-19 vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Kütahya’da vaka sayıları bu hafta da düşüş eğilimini sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Kütahya’da vaka sayıları son 4 haftada olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü. Kütahya’da 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 409 olan vaka sayısı, yeni haftada 255’e geriledi.