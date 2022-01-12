Kütahya’da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya’da, Covid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 25-31 Aralık tarihleri arasında illere göre, Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Kütahya’da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklanan tabloya göre, 25-31 Aralık tarihleri arasında Kütahya’da vaka sayısı her 100 bin kişide 167,51 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Kütahya’da 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 137,16 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu sonuçlarla Kütahya’da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.