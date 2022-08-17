Kütahya’da "Çocuklarla Camide Bir Gün" uygulaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çocuklarla Camide Bir Gün" isimli proje Kütahya Müftülüğü tarafından uygulanmaya devam ediyor.

Proje çerçevesinde bu kez kız çocuklarının ağırlandığı TOKİ Şeyh Edebali Camii’nde öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Mercan, TOKİ Camii görevlileri ve projede görev alan kadın Kur’an Kursu Öğreticileri, 106 kız çocuk ve veliler katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, cami çocuk buluşmasına eşi ile birlikte katılan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş programın açılışında yaptığı konuşmada, "Camiler, dini ve sosyal hayatımızın merkezidir. Camilerin süsü cemaat ve çocuklardır. Çocuklara Rabbimizi sevdirmek, Peygamber Efendimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlakı aşılamak, anne, baba ve bizlerin görevidir. Bunun gerçekleşmesi için cami-çocuk ve gençlik buluşmaları yapmak, önemli bir uygulamadır. İl ve ilçelerimizde tüm Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu projesini uyguluyoruz. Katılım gösteren çocuklarımıza destek veren velilerimize, özverili çalışmalar yapan görevlilerimize çok teşekkür ediyorum " dedi.

Sabah kahvaltı programı ile başlayan projede, projeye katılan öğrenciler Kur’an-ı Kerim okudu, oyunlar oynadı, hazırlandıkları konuları arkadaşlarına sunum yaptılar. Programda Manevi Danışman Yusuf Kızıldağ tarafından İslam Bilim ve Tarihi konulu bir sunum yapıldı. Ayrıca Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi de öğrenciler için oyun, eğlence, sportif faaliyetler ve çeşitli gösteriler için parkur hazırladı. Program öğrencilerin okuduğu Yasin-i Şerif, yapılan dua ve cemaatle kılınan namazla sona erdi.

"Çocuklarla Camide Bir Gün " uygulamasının erkek ve kız çocukları ayrı olmak üzere il ve ilçelerde belirlenmiş camilerde icra edilmeye devam edeceği belirtildi.