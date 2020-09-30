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Kütahya’da “Çınar ağaçlarının yaşı” tartışması

VİSİT KÜTAHYA TARAFINDAN PAYLAŞILAN VE 111 YIL ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNU BELİRTİLEN FOTOĞRAF, ŞEHİRDEKİ ÇINAR AĞAÇLARININ YAŞLARININ YENİDEN TESPİTİNİ GÜNDEME GETİRDİ.

KÜTAHYA 30.09.2020, 11:42
Kütahya’da “Çınar ağaçlarının yaşı” tartışması

Visit Kütahya tarafından paylaşılan ve 111 yıl öncesine ait olduğunu belirtilen fotoğraf, şehirdeki çınar ağaçlarının yaşlarının yeniden tespitini gündeme getirdi.

Visit Kütahya sosyal medya hesabın, o dönemde Hükümet Konağı olan ve şuanda Adliye Binası olarak kullanılan tarihi binanın, 1909 yılında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, o dönemde binanın çevresinde hiç bir ağaç gözükmezken, halen binanın girişinde bulunan çınar ağacının kayıtlardaki yaşı 336 yıl olarak yer aldı. Çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında “336 yıllık anıt ağaç” olarak tescillendi. Tarihi fotoğraf, Kütahya’daki yüzlerce anıt çınar ağaçlarının yaşlarının doğruluğu ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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