Kütahya’da çiçek hastalığı yüzünden hayvan pazarı küçükbaş hayvan girişlerine kapatıldı

Kütahya’da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görülmesi üzerine canlı hayvan pazarının küçükbaş hayvan girişlerine kapatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde ve çevre illerde görülen koyun-keçi çiçek hastalığı sebebiyle Kütahya İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı küçükbaş hayvan girişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır" denildi.