Kütahya’da çiçek dikim çalışmaları

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin her bir noktasında başlattığı çiçek dikim çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Kütahya’nın tüm mahallelerinde yer alan yeşil alanlar başta olmak üzere refüj ve parklarda çiçek dikim çalışmaları hızla devam ediyor. Kütahya Belediyesi’nin kendi seralarında yetiştirdiği binlerce çiçek toprakla buluşarak, şehrin görselliğine değer katıyor.

Çiçeksiz refüj ve park kalmayacak sloganı ile hareket eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilerleyen günlerde de çiçek dikim çalışmalarına devam edecek.