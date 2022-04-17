Kütahya’da cezaevi firarisi yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, 2 Şubat 2022 tarihinde Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.K. (38 ) isimli şahıs, jandarmanın Tavşanlı ilçesinde yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

A.S.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.