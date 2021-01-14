Kütahya’da Bizans dönemine ait iki sütun başlığı ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Oysu köyünde bir şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada Bizans dönemine ait iki sütun başlığı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülmekte olan soruşturma kapsamında R.A. isimli şahsın yurt dışına tarihi objeleri çıkartacağını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şahsın ikamet ettiği Altıntaş ilçesi Oysu köyündeki evinde ve araçlarında yaptığı aramada, iki adet tarihi eser niteliğinde değerlendirilen Bizans Dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.