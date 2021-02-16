Kütahya’da bir yolcunun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da yolcu otobüsünde yolculuk eden bir şahsın üzerinde 9 adet uyuşturucu içerikli sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya’dan geçen bir yolcu otobüsünde yolculuk eden C.K.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 9 adet uyuşturucu içerikli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.