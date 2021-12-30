Kütahya’da bir yılda 380 bin kişi ‘Afet farkındalık eğitimi’

Kütahya’da, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılınin ’Afet eğitim yılı’ ilan edilmesinin ardından eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce (AFAD) bir yılda afet eğitimlerinde Kütahya il genelinde 380 bin kişiye ulaşıldı, gönüllülük çalışmalarında ise sayı 3 bin 27’yi buldu.

Bireysel tedbirlerin bir yaşam biçimine dönüştürecek ortak afet kültürünü oluşturmayı hedeflediklerini bu konuda herkesi temel afet bilinci eğitimlerine davet eden Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, “Ülkemiz çok büyük bir coğrafya. Özellikle son 2 yıl içinde ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan afetlere ve etkilerine bakıldığı zaman bu afete dönüşebilecek tehlike kaynakları ile birlikte yaşamamız öğrenmemiz gerektiği orada. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edilmişti. Amacımız tüm vatandaşlarımıza afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında bireysel tedbirlerin, davranış şekillerinin öğrenilmesine yönelik bir eğitim kampanyasıydı. 2021 yılı içerisinde Kütahya’da 350 bin kişiye ulaşmayı hedef olarak koyduk ve şuan itibari ile bu hedefimizi aşarak 380 bin vatandaşımıza ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ ile ilgili ulaşmış bulunmaktayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Çünkü baktığımız zaman afetlerin etkileri ile ilgili sonuçlara baktığımız zaman basit bireysel tedbirler ile bu etkilerin en aza indirileceği açıkça ortaya koyuluyor. Dolayısı ile bireysel tedbirlerin bir yaşam biçimine dönüştürecek ortak afet kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı AFAD il müdürlülerinin düzenlemiş oldukları ‘Afet Farkındalık Eğitimlerine’ davet ediyoruz. E-Devlet kullanan 15 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız AFAD gönüllüsü olabilirler" diye konuştu.