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Kütahya’da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından bir şüphelinin üzerinde 1 adet Lyrıca isimli sentetik hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

KÜTAHYA 13.05.2021, 20:04
Kütahya’da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından bir şüphelinin üzerinde 1 adet Lyrıca isimli sentetik hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesi Çaldibi köyünde jandarma ekiplerince B.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet Lyrıca isimli sentetik hap ve 4 gram toz esrar, şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise, 3 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanmak için hazırlanan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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