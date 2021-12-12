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Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri’nce bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 13,11 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
KÜTAHYA 12.12.2021, 19:08
Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri’nce bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 13,11 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri’nce Dumlupınar Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, N.A. (25) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 13,11 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza hap (pregabalin) ele geçirildi
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.