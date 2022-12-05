Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinden 101,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerini müşterek yaptığı çalışmalar neticesinde M.Ö. isimli şüphelinin Kütahya’ya uyuşturucu madde götürebileceği bilgisi üzerine, şahsın içerisinde bulunduğu araç tespit edilerek il girişinde durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 101,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere çıkarılacak.