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Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinden 0.65 esrar ile 0.73 metamfetamin maddesi ele geçirildi.
KÜTAHYA 01.12.2022, 13:00
Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinden 0.65 esrar ile 0.73 metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kobak Caddesinde H.D.(20) isimli şahıstan 0.65 esrar ile 0.73 metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.