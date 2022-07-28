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Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde 1.74 gram esrar ele geçirildi.

KÜTAHYA 28.07.2022, 12:01
Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde 1.74 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda,

M.D. (19) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1.74 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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