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Kütahya’da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

KÜTAHYA 01.08.2022, 10:26
Kütahya’da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda,

S.B. (42) isimli şahsın sevk idaresindeki araçta ve şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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