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Kütahya’da bir şahsın üzerinde esrar bulundu
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde 15,84 gram esrar ele geçirildi.
KÜTAHYA 24.10.2022, 12:04
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde 15,84 gram esrar ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.Y. (23) isimli şahsın idarisindeki araç ve şahsın üst aramasında, 15,84 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.