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Kütahya’da bir köydeki karantina kaldırıldı
KÜTAHYA’DA BİR KÖYDEKİ KARANTİNA KALDIRILDI
KÜTAHYA 31.08.2020, 18:05
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamamköy köyünde 14 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Hamamköy köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 18 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.00’den itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Hamamköy köyünde 14 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 31 Ağustos 2020 tarihi saat 18.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.
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