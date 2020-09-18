banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması

Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

KÜTAHYA’DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

KÜTAHYA 18.09.2020, 17:33
2
Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya Merkez Demirciören köyü pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı,

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demirciören köyünde Covıd-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00 ile 1 Ekim 2020 tarihi saat 24.00 arasında karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 2 4
2. Adana Demirspor 1 3
3. Balıkesirspor 1 3
4. Altınordu 1 3
5. Ümraniye 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Eskişehirspor 2 1
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378