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Kütahya’da bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Aslıhanlar köyü karantinaya alındı.

KÜTAHYA 21.04.2021, 13:55
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Kütahya’da bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Aslıhanlar köyü karantinaya alındı.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Aslanapa ilçemize bağlı Aslıhanlar köyü 21 Nisan itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Aslıhanlar köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır. İlçe genelinde ve köylerimizde Korona virüs tedbirlerine eksiksiz uymanız sizlerden isteğimizdir" ifadeleri kullanıldı.
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