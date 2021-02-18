Kütahya’da bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Allıören köyü karantinaya alındı.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyü 17 Şubat itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı