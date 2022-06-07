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Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde 1.40 gram bonzai ve 2.89 gram metamfetamin ele geçirildi

KÜTAHYA 07.06.2022, 10:47
Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde 1.40 gram bonzai ve 2.89 gram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu A.G. (18) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 1.40 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ve 4 adet alüminyum folyoya sarılı 2.89 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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