Kütahya’da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından yapılan bölge uygulamasında bir kişinin üzerinde,1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan bölge uygulamasında Y.E. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.