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Kütahya’da ’Bir arada çocuk köyü’ atölyesi açıldı
Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Bir arada çocuk köyü” atölyesinin açılışına katıldı.
KÜTAHYA 31.03.2022, 10:16
Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Bir arada çocuk köyü” atölyesinin açılışına katıldı.
Açılış töreninin ardından atölyelerde çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, daha sonra atölyeleri gezip yapılan etkinlikler hakkında bilgiler aldı.(EFE-)