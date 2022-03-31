Kütahya’da ’Bir arada çocuk köyü’ atölyesi açıldı

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Bir arada çocuk köyü” atölyesinin açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından atölyelerde çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, daha sonra atölyeleri gezip yapılan etkinlikler hakkında bilgiler aldı.(EFE-)