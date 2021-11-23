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Kütahya’da bir araçtan 240 kilo kaçak tütün çıktı
Kütahya’da polisin bir araçta yaptığı aramada, 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
KÜTAHYA 23.11.2021, 07:55
Kütahya’da polisin bir araçta yaptığı aramada, 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerinde bulunan sürücülüğünü S. A. isimli şahsın yaptığı bir araçta yapılan aramada, bin gramlık paketler halinde 240 paket (240 kilogram) bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.