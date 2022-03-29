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Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1,23 gram metamfetamin, 6,46 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.
KÜTAHYA 29.03.2022, 14:17
Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1,23 gram metamfetamin, 6,46 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde,
N.Ç.(21) isimli şahısın sevk ve idaresindeki, R.M.(24) ve F.A.(27) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada,
1,23 gram metamfetamin, 6,46 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.