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Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Kütahya’da motosikletli polis timlerince bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

KÜTAHYA 13.08.2021, 22:07
Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Kütahya’da motosikletli polis timlerince bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Motosikletli polis timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda M.A. (36) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi.
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