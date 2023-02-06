Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta bir ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Ali Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.N.A. (32) isimli şahsın sevk ve idaresindeki Y.A. (36) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.