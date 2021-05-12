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Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da motosikletli polis timlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

KÜTAHYA 12.05.2021, 23:36
Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da motosikletli polis timlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.K. gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.
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