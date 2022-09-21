Kütahya’da bir araçta 588 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta 588 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan içerisinde U.E. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 588 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğünce şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.