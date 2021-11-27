Kütahya’da bir araçta 272 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince 3 şüphelinin bulunduğu araçta 272 adet uyuşturucu hap, şahısların üzerinde ise 0,72 gram metamfetemin maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri tarafından, Fuatpaşa Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan K.Y. (23), F.G. (24) ve İ.E.A. (20) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 272 adet sentetik ecza hap (Pregabalin), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp, şüphelilerin üzerinde ise 0,72 gram metamfetemin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.