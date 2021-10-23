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Kütahya’da bir araçta 10 bin makaron ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulamam noktasında durdurulan bir araçta 10 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

KÜTAHYA 23.10.2021, 12:17
Kütahya’da bir araçta 10 bin makaron ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulamam noktasında durdurulan bir araçta 10 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince I. K. ve S. A. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 30 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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