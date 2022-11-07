Kütahya’da binlerce çiftçiye sertifikalı tohum

Kütahya’da tarımsal üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde başlatılan sertifikalı tohum dağıtımı tamamlandı.

Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen sertifikalı tohum dağıtım töreninde konuşan Vali Ali Çelik, çiftçi kaynaklarıyla birlikte 27 milyon TL bütçeli projeden 9 bin 402 çiftçinin yararlanacağını söyledi.

Bitkisel üretimi artırmanın yolunun kaliteli tohumdan geçtiğine dikkat çeken Vali Çelik, “İlimiz genelinde bin 700 ton sertifikalı buğday, 530 ton sertifikalı arpa tohumu olmak üzere toplamda 2 bin 230 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumuyla 111 bin 500 dekarda ekim yapılacak” dedi.

“Tarım artık stratejik bir sektör”

Ekili alanlardan minimum 39 bin ton ürün alınacağını kaydeden Vali Çelik, verim artışının sağlanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle sahadaki çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Gıdanın beslenmenin ötesinde stratejik bir konuma geldiğinin altını çizen Vali Çelik, “Tarımsal üretim anlamındaki sahalardaki 350 bin hektar civarında bir tarımsal faaliyet alanımız var. Yaklaşık 250 bin hektarı hububat ekimi için müsait olan alanlar. Burada bize düşen ürün miktarını artırmak. Bunun en önemli yolu da sertifikalı tohum kullanma alışkanlığının yaygınlaştırılmasından geçiyor” diye konuştu.

“Nitelikli buğdayı artırırken niteliksiz buğdayı hızla düşürmemiz lazım”

"24 bin çiftçimizin yüzde 40’ına temas edilen bir sürecin paydaşıyız" diyen Vali Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "3 yıl boyunca sertifikalı tohumdan elde edilecek ürünleri tekrar girdi olarak kullanma ihtimalimiz bir milyon dönüm alanda sertifikalı tohumun toprakla buluşmasını sağlayacak. Buğday ve arpa üretiminin 75’ini regüle edebileceğiniz, sertifikalı tohuma dönüştürebileceğiniz bir adım. En temel sorunumuz buğday ve arpadaki nitelikli tohum kullanılmamasının oluşturduğu dezavantajlar. Nitelikli buğdayı artırırken niteliksiz buğdayı hızla düşürmemiz lazım ki bugün burada yaptığımız iş tam da bunun için. Kaynak sağlanmasındaki Milletvekillerimizin gayretleri, İl Genel Meclisimizin çalışmaları çok kıymetli. Büyük katkı sunuyorlar. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese ilimiz adına teşekkür ediyorum."

Milletvekili İshak Gazel: "Üretim seferberliği başlatacağız"

Kütahya’nın çevre illerden daha büyük oranda destek aldığını kaydeden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Kütahya’nın yeni dönemde tarım üretiminde büyük bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önümüzdeki dönemde büyük bir üretim seferberliği başlatacağız. En büyük paydaşımız çiftçilerimiz ve muhtarlarımız” ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresinin tarıma 22 milyon TL hibe ayrıldığını aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, verilen desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Tören çiftçilere tohumların teslim edilmesiyle sona erdi.