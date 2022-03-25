Kütahya’da bin 500 fidan toprakla buluştu

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası sebebiyle, Kütahya’nın Çayca köyünde bin 500 karaçam ve ladin toprakla buluşturuldu.

Belirli gün ve haftaların davranışların bireysel ve toplumsal anlamda içselleştirilmesi için bir araç olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Bu günler; doğa sevgisinin, ağacın, çevrenin, ormanın öneminin hepimiz için altı çizilmesi gereken bir davranışsal alışkanlığa dönüşmesinde bir fırsattır. Özellikle burada bulunan gençlerimiz, çocuklarımız için bugünlerin farklı bir anlam taşıması gerekiyor ki bizim ecdadımızın yaşadığı her mekânı imar etme açısından dikmiş olduğu asırlık çınarlar bugün bile bizi kucaklamakta; heybetiyle, manasıyla yaşam bulmakta” diye konuştu.

Ceyda Çetin Erenler: "Bereketli topraklarımızı bugünden daha da yeşil hale dönüştüreceğiz"

AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de, "Zengin ormanlarını, doğal güzelliklerini muhafaza eden bir ülke olarak kalabilmek, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. İnanıyorum ki hep birlikte çalışacak ve ülkemizi, memleketimizi, bereketli topraklarımızı bugünden daha da yeşil hale getireceğiz. Bu uğurda çalışan herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası sebebiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, edilen duanın ardından fidanların dikilmesiyle sona erdi.(EFE-)