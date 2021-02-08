Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından bir araçta yapılan aramada bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada üç farklı markada fatura ve sevk irsaliyesiz güneş gözlüğü ve optik gözlük diye tabir edilen toplam bin 444 adet gözlük ele geçirildi. Araç sürücüsü Ö.F.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.