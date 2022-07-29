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Kütahya’da Bilsem Yaz Okulu etkinlikleri

Kütahya’da 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabildiği Bilsem Yaz Okulu etkinlikleri devam ediyor.

KÜTAHYA 29.07.2022, 11:24
Kütahya’da Bilsem Yaz Okulu etkinlikleri

Kütahya’da 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabildiği Bilsem Yaz Okulu etkinlikleri devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ile birlikte Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) açılan yaz okulunu ziyaret etti. Yaz okulu hakkında bilgi alan Müdür Başyiğit öğrencilerle de sohbet etti.

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezinde açılan yaz okulunda Tasarım ve İnovasyon, Havacılık ve Uzay, Akıl Oyunları ve Matematik Uygulamaları gibi birbirinden farklı pek çok atölyede 357 öğrenci etkinliklere katılıyor. 18 Temmuz’da açılan Bilsem Yaz Okulu, 14 Ağustos tarihine kadar faaliyetlerine devam edecek.

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