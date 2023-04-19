Kütahya’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kütahya’da beton mikserinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.Kaza, Kütahya merkeze bağlı Belkavak köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan 06 GC 3359 plakalı beton mikseri yoldan çıkarak devrildi. Kazada, araç içeresinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı.

İsmi belirtilmeyen yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.