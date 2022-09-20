Kütahya’da bekçiler bir şahsın üzerinde afyon sakızı ele geçirdi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Fuatpaşa Mahallesinde M.Ç. (22) isimli şahıstan şeffaf poşete sarılı 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.