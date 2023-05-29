Kütahya’da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri’nce bir şahsın yapılan üst aramasında 1,76 gram bonzai ele geçirildi.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 1,76 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlerin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.