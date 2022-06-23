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Kütahya’da bekçiler 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÜTAHYA 23.06.2022, 09:27
Kütahya’da bekçiler 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin dikkati sayesinde Bahçelievler Mahallesinde Sokak üzerinde B.B. isimli şahıstan 10.96 gram metamfetamin, Yenidoğan Mahallesinde sokak üzerinde O.S. ve O.Ç. isimli şahısların üzerinden ise 15.23 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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