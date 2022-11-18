Kütahya’da bandrolsüz 54 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda bandrolsüz 5 bin 600 adet dolu, 49 bin 200 adet boş olmak üzere toplam 54 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yapmış oldukları çalışmalar çerçevesinde Akkent Mahallesi’ndeki bir adreste yapılan adli aramada, 200’lü adetler halinde bandrolsüz kutular içerisine paketlenmiş içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 28 kutu, 5 bin 600 adet dolu makaron, 200’lü adetler halinde beyaz renkli bandrolsüz kutular içerisine paketlenmiş 246 kutu, 49 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç. ve Z.Ç. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.