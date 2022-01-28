Kütahya’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kütahya’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay Kütahya Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılarak görüş ve önerilerle toplantı sona erdi.