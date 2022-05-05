Kütahya’da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu

Kütahya’da evde baygın bulunan aynı aileden 3 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Dilruba Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden Bakır ailesi, yakınları tarafından evde baygın vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından baba Hayrettin, anne Sermin ve çocukları Baran Bakır ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğalgaz firması görevlisi, evde yaptıkları inceleme yaptıklarını ve zehirlenmenin doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtti. Firma görevlisi, "Zehirlenme olaya doğalgazla ilgili değil. Gıda zehirlenmesi olabilir" dedi.

Polis, zehirlenme olayıyla alakalı çalışma başlattı.