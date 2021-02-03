Kütahya’da "Atık Yağını Getir Sabununu Götür" projesi protokolü

Kütahya İl Millİ Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında "Atık Yağını Getir Sabununu Götür" projesi protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle iki kurumun ortak yürüteceği proje kapsamında il genelinde okuyan tüm öğrencilerin evde kullanılmış olan bitkisel atık yağları kapalı ambalajlarda muhafaza etmesi, muhafaza edilen atık yağların toplanarak üretime dönüştürülmesi sağlanacak.

Protokol İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda düzenlenen tören ile imzalandı. Protokol imza töreninde kurum müdür yardımcıları ve projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lise okul Müdürü Mustafa Özünlü de hazır bulundu.

Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bu protokol ile öğrencilerimizin çevre duyarlılığı artacak, öğrencilerimiz nefes alıp verdiğimiz tek yaşam alanımız olan dünyanın daha temiz olmasına katkı sunacaklar" dedi. Başyiğit, "Bu projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde toplanan atık yağlardan temizlik malzemeleri üretilmesi de mesleki eğitimin daha fazla üretim vizyonuna katkı sağlamış olacaktır" Diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokolü yürütecek olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya’da okuyan tüm öğrencilerin biriktirerek getireceği atık yağları Kimya Teknolojisi alanında sabun, mum, arap sabunu gibi temizlik ve süs malzemelerine dönüştürecek. Bu sayede öğrencilerimizin hem mesleki eğitimin üretimdeki yerini kavramalarını hem çevre bilinçlerinin gelişmesini hem de getirdikleri atık yağlar karşılığında evlerine temizlik malzemeleri götürerek ev bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlayacak. Projeye göre 1 litre atık yağını getiren öğrenci 5 adet kalıp sabun alamaya hak kazanacak. En çok atık yağ toplayan okullar ise 6 aylık temizlik ürününü hediye olarak alacak. Projede kazancın fazla olması durumunda ise ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapılacak.