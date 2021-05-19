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Kütahya’da Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü tarafından “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 19.05.2021, 20:25
Kütahya’da Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü tarafından “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü’nün her yıl düzenlemekte olduğu geleneksel hale gelen “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” etkinliği Akpınar, Sofça, Yılanlı Vadi parkurda düzenlendi. Kulüp üyelerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okumasıyla saat 11.00’de başlayan yürüyüş 6 saatte tamamlandı.
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