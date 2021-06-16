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Kütahya’da aşılama rekoru kırıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kütahya’da bir günde 7 bin 882 kişiye aşı yapılarak tarihi bir rekora imza atıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 16.06.2021, 10:03
Kütahya’da aşılama rekoru kırıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kütahya’da bir günde 7 bin 882 kişiye aşı yapılarak tarihi bir rekora imza atıldığı bildirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm il çapında seferberlik ilan edildiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Hastanelerde ve Aile Sağlık Merkezlerinde aşı çalışmaları hızla yürütülmektedir. Hemşerilerimiz aşı kampanyasına yoğun talep gösterirken, Sağlık Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgelerinde, köylerde, şehir merkezlerinde hemşerilerimizi aydınlatmaktadırlar. 40 Yaş ve üzeri ve çalışan vatandaşlarımızın 1.faz aşılama çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. Özveri ile çalışan sağlıkçı kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşerilerimize şifa olsun. Rabbim bir an evvel tüm insanlığı zorda bırakan bu salgından kurtulmayı nasip eylesin” diye konuştu.
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