Kütahya’da aşı oranı yüzde 69,1’e yükseldi

Covid-19 salgınında Kütahya’daki son durum, merkez ve 12 ilçenin vaka sayıları, aşı çalışmaları, hastane durumları ve uygulanan tedbirler Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykut Gürses, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tokay, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Vali Ali Çelik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyulması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirten Vali Çelik, Kütahya’da birinci ve ikinci doz aşı miktarının 622 bin 514’e ulaştığını söyledi.

Aşı oranının yüzde 69,1’e yükseldiği Kütahya’da; Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Simav ve Şaphane ilçelerinin aşılamada yüzde 75’i aşarak mavi kategoride yer aldığını açıklayan Vali Çelik, sağlıkçılara ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini isteyerek gençlere de aşı olmaları çağrısında bulunan Vali Çelik, “Hedefimiz şehrimizin tamamının mavi renge bürünmesi. Bunu da ancak birlikte mücadele ederek başarabiliriz” dedi.